Glauchauerinnen bleiben ohne Punkte

In der Faustball-Verbandsliga haben die Frauen des FV 1925 Glauchau-Rothenbach weiterhin einen schweren Stand. Am zweiten Spieltag, der in Eibau ausgetragen wurde, mussten sich die Westsächsinnen in allen drei Partien geschlagen geben. Dabei wollte das FV-Team, dem in der ersten Runde im Dezember wegen Problemen bei der Meldung...