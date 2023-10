Gold und Silber für Silberschwan-Paar

Die Sächsischen Landesmeisterschaften in den Standardtänzen in Leipzig haben sich für Maria und René Jäger vom TSC Silberschwan Zwickau vor wenigen Tagen als erfolgreicher Wettkampfhöhepunkt erwiesen. Das Paar war mit dem ambitionierten Ziel an den Start gegangen, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Mit ersten...