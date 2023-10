Große Felder, starke Zeiten und "viele Verrückte": Das war der 36. Glauchauer Herbstlauf

Mit fast 2000 Teilnehmern ist der Traditionswettkampf am Sonntag wieder nah an die Vor-Corona-Zahlen herangekommen. So sorgten nicht nur ein schneller Lokalmatador, ein gefühlter Streckenrekord und ein Feuerwehr-Trio für Gesprächsstoff.

