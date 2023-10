Gute Stimmung im ausgebuchten Futsal-Camp

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen - so lautet das Motto in dieser Woche beim Futsal-Camp des Bundesligisten HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal. Zumindest theoretisch. "In der ersten Trainingseinheit des Tages geht es darum, Taktiken zu lernen und die spielerische Qualität zu steigern. In der zweiten steht Spaß und Spiel im Vordergrund", sagt...