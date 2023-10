Handball: BSV Sachsen Zwickau liefert Thüringer HC im Derby großen Kampf

Die BSV-Frauen schnuppern gegen den klaren Favoriten an einer Sensation, müssen sich am Ende der Bundesligapartie aber geschlagen geben.

Zwickau. Die Sensation im Spiel des BSV Sachsen Zwickau gegen den Thüringer HC blieb aus, doch sie lag zumindest eine Halbzeit lang in der Luft. Dabei schienen die Rollen vor der Partie in der Handball-Bundesliga der Frauen klar verteilt. Die Mannschaft von Trainer Norman Rentsch ging am Sonnabend gegen den siebenfachen Deutschen Meister als Außenseiter ins Rennen. Am Ende mussten die Gäste jedoch froh sein, dass sie beide Punkte mitnehmen konnten. Die BSV-Damen gingen bei der 23:28-(12:13)-Niederlage trotz einer starken Leistung leer aus.

Die vermeintlich klare Ausgangslage ließ die Zwickauerinnen erst einmal kalt. Sie legten eine erste Halbzeit auf das Parkett, die die 630 Zuschauer in der Sporthalle Neuplanitz von den Sitzen riss. Der BSV agierte aggressiv in der Abwehr und variabel im Angriff, zudem lief Torhüterin Caroline Martins zu großer Form auf. Mehrfach kaufte die Brasilianerin den gegnerischen Spielerinnen den Schneid ab, so parierte sich in der ersten Halbzeit alle drei Siebenmeter des THC.

Auf der Gegenseite zeigte Ema Hrvatin, wie wichtig sie für den BSV ist. Sechsmal traf die Rückraumschützin ins gegnerische Netz, auch ihre Siebenmeter versenkte sie zuverlässig. Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei der THC bis zur zehnten Minute meist knapp in Front lag. Doch Zwickau ließ nicht locker, und als Emma Montag in der 13. Minute einen Konter erfolgreich zum 6:5 abschloss, fragte der Hallensprecher: "Was ist denn hier los?" Die Antwort gaben die Gastgeberinnen auf dem Feld. Leidenschaftlich kämpfend und auch spielerisch ein ums andere Mal überzeugend, hielten sie das Spiel weiter offen und gingen verdient mit einer 13:12-Führung in die Pause.

