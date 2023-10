Handball: Crimmitschau/Langhessen kann Favoritenrolle nicht mehr abstreiten

Fünf Spiele, fünf Siege, souveräne Tabellenführung – bei der HSG Langenhessen/Crimmitschau läuft es in der Verbandsliga rund. Die Konkurrentinnen vom HC Fraureuth hingegen verloren am Wochenende fast in letzter Sekunde.

