Harter Kampf um Handball-Nachwuchs

Zum Jubiläum hat auch der Nachwuchs seine Bühne bekommen. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Handball-Clubs Glauchau/Meerane fand am vergangenen Samstag in und an der Sachsenlandhalle ein Vereinsfest statt, zu dessen Höhepunkten ein Turnier der weiblichen C-Jugend um den Sparkassenpokal gehörte. Dabei belegten die Mädchen des...