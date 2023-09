HC Fraureuth empfängt Sachsenring

Eine interessante Aufgabe haben die Handballer des HC Fraureuth am ersten Spieltag der Bezirksliga zu lösen. 17 Uhr ist am Sonntag mit der HSG Sachsenring ein westsächsischer Kontrahent in der Erich-Glowatzky-Halle zu Gast. Da in der Vorsaison beide Mannschaften jeweils ihr Heimspiel für sich entscheiden konnten, fällt eine...