HC Glauchau/Meerane geht durch ein Wechselbad der Handball-Gefühle

Zum Saisonstart in der Mitteldeutschen Oberliga gab es am Samstag ein 28:28 beim HC Einheit Plauen. Dabei war es im wahrsten Sinne des Wortes ein verlorener und ein gewonnener Punkt zugleich.

Auf der Heimfahrt am Samstagabend wussten die Handballer des HC Glauchau/Meerane nicht so recht, ob sie sich über ihren Saisonstart in der Mitteldeutschen Oberliga freuen oder ärgern sollten. "Über die gesamten 60 Minuten gesehen war es für uns ein verlorener Punkt - bezogen auf die letzten Sekunden des Spiels ein gewonnener", sagte...