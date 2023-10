HC Glauchau/Meerane: Mit "etwas Angst" zum Auswärtssieg bei der HSG Freiberg

Die Oberliga-Handballer des HC Glauchau/Meerane haben sich in Freiberg mit 23:20 behauptet. Dabei waren die Gäste eher mit einem unguten Gefühl in die Partie gegangen.

Auf dem heißen Freiberger Pflaster haben die Handballer des HC Glauchau/Meerane zumindest in der zweiten Halbzeit kühlen Kopf bewahrt. Das Team des tschechischen Cheftrainers David Kylisek setzte sich am Samstagabend in der Mitteldeutschen Oberliga gegen die gastgebende HSG-Mannschaft mit 23:20 (13:14) durch. Damit löst der Blick auf die...