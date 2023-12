HC Glauchau/Meerane schwächt sich gegen Spitzenreiter selbst

In der Mitteldeutschen Handball-Oberliga haben die Westsachsen gegen Oberlosa 22:28 verloren. Bereits in der Anfangsphase hatte ein wichtiger Spieler der Hausherren seine Nerven nicht im Griff.

Es ging heiß her in der Sachsenlandhalle. Im Duell der Mitteldeutschen Handball-Oberliga gegen Spitzenreiter SV 04 Plauen-Oberlosa dachten die ersatzgeschwächten Gastgeber des HC Glauchau/Meerane nicht im Traum daran, dem Favoriten das Feld kampflos zu überlassen. Am Ende setzten sich die Vogtländer zwar standesgemäß mit 28:22 (15:12) durch....