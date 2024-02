HC Glauchau/Meerane: So wurde nach zwei roten Karten der knappe Vorsprung verteidigt

In der Handball-Oberliga hat das Team aus Westsachsen den vierten Heimsieg in Folge erkämpft. In Abwesenheit von Trainer David Kylisek und Torjäger Vaclav Klimt mussten 233 Zuschauer aber mehr zittern als zunächst gedacht.

Sie lassen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Sie gehen immer wieder in die Zweikämpfe, um einen Freiwurf zu bekommen. So spielte der Handball-Oberligist HC Glauchau/Meerane am Samstagabend die Uhr trotz Unterzahl in der Schlussphase herunter. 47 Sekunden – das ist im Handball eine ganz lange Zeit. Ohne überhastete Torwürfe,...