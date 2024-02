HC Glauchau/Meerane: Von einem Heimsieg mit drei Besonderheiten

Beim Handball-Oberligisten überzeugte am Samstag ein Rückraum-Trio. Dazu kam ein rekordverdächtiger Doppelschlag. Aber gefeiert wurde am Ende trotzdem ein ganz anderer Spieler.

Tim Esche versenkte den Ball fünfmal im gegnerischen Kasten. Sebastian Poppitz jubelte über neun eigene Treffer. Vaclav Klimt erzielte zwölf Tore. Die Rückraumspieler des HC Glauchau/Meerane haben sich am Samstagnachmittag in der Sachsenlandhalle in einer starken Verfassung präsentiert. Sie führten das Team der Hausherren zu einem...