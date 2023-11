HC: Sechs Sekunden fehlen zum Punktgewinn

Handball: Oberligist aus Glauchau und Meerane verliert in Dresden 30:31

Es war eine Schlussphase zum Haareraufen: Reichlich vier Minuten vor dem Ende führten die Oberliga-Handballer des HC Glauchau/Meerane am Samstagabend beim HC Elbflorenz 2006 II in Dresden mit 30:27. Zwei Auswärtspunkte waren so gut wie unter Dach und Fach. Doch was danach folgte, war ein klassischer Fall von denkste. Die...