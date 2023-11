Heimspiele bringen keine Punkte

Die Oberliga-Basketballerinnen des BC Zwickau haben in ihrem zweiten Saisonspiel eine herbe Klatsche hinnehmen müssen. Am Samstag ging die Heimpartie gegen Tabellenführer Chemcats Chemnitz II mit 48:100 verloren. Bereits beim Halbzeitstand von 26:53 waren die Messen in der Sporthalle Mosel aus Sicht der Gastgeberinnen gelesen. Die...