Hohenstein ohne Punktspielteilnahme

Die Billardspieler des SPC Hohenstein-Ernstthal nehmen in dieser Saison nicht am Punktspielbetrieb teil. "Leider ist unser Verein aktuell personell nicht gut genug aufgestellt, um eine Ligamannschaft zu stellen", sagt Mannschaftsleiter Marcus Müller. Die Queues legen die Hohenstein-Ernstthaler, die 2022 in der Variante Snooker...