Hohensteiner feiern Turniersieg in Jena

Einen klaren Turniersieg hat Bundesligist HOT 05 Futsal aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Jena eingefahren. Dort wurde erstmals der Jenaer Futsal Cup ausgetragen, an dem neben den Westsachsen noch Gastgeber Carl Zeiss (Regionalliga Nordost), der SV Darmstadt und Futsal Nürnberg (beide Regionalliga Süd) teilnahmen. Nach dem...