Holt ZHC im vierten Anlauf die Punkte?

Nach drei Auswärtsniederlagen in dieser Saison ist das Ziel klar: Die Sachsenliga-Handballer des ZHC Grubenlampe (4:6 Punkte) wollen am Sonntag, 16.45 Uhr beim Tabellendritten HVO Cunewalde (9:3 Punkte) möglichst zum ersten Mal in fremder Halle punkten. "Cunewalde ist ein starker Aufsteiger. Sie haben auch gegen Mannschaften aus...