HOT 05 testet erst am Sonntagabend

Das Testspiel von Bundesligist HOT 05 Futsal gegen den tschechischen Erstligisten FK International Kadan wurde kurzfristig vom angedachten Termin am Samstag auf Sonntagabend, 18 Uhr verschoben. So können die Gäste in Bestbesetzung im Hot-Sportzentrum zur in ihrer Liga üblichen Zeit antreten. Bei den Tschechen ist Michal Salak,...