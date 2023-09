HSG-Frauen starten mit Kantersieg

Handball-Verbandsliga: 34:24 im Duell mit Leipzig

Die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau haben in der Verbandsliga am Samstag einen guten Start hingelegt. Sie warfen im Heimspiel gegen die Mannschaft der Leipziger Verkehrsbetriebe in den ersten dreieinhalb Minuten eine 4:0-Führung heraus, die sich auch als Grundstein für den letztlich deutlichen 34:24-Erfolg...