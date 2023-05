HSG-Frauenhaken Niederlage schnell ab

Es war ein Saisonabschluss, der in die Geschichtsbücher der HSG Langenhessen/Crimmitschau eingehen dürfte. Das lag am Sonntagnachmittag weniger an der 19:24 (10:9)-Niederlage der Verbandsliga-Handballerinnen beim SV 04 Plauen-Oberlosa. Vielmehr sind neun Strafzeiten in den letzten 20 Minuten sowie drei rote Karten in einem Spiel...