HSG-Handballerinnen geben in der Hinrunde keinen Punkt ab

Die Meisterschaft in der Verbandsliga West führt nur über Langenhessen/Crimmitschau. Deutlich schwerer dürfte die zweite Saisonhälfte für Aufsteiger HC Fraureuth werden.

Die Verbandsliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau marschieren weiter in Richtung Sachsenliga. Mit dem 40:28-Erfolg am Samstag gegen den Leipziger SV Südwest blieb das Team auch im neunten Saisonspiel ohne Punktverlust und führt souverän die Tabelle an. Für den Lokalkonkurrenten HC Fraureuth war am Wochenende...