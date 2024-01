HSG-Team hält dem Druck stand

Die Handballerinnenaus Langenhessen und Crimmitschau marschieren in der Verbandsliga weiter vorne weg. Nicht so gut läuft es hingegen für den Aufsteiger aus Fraureuth.

Elftes Spiel, elfter Sieg - die Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau haben am Wochenende ihre Tabellenführung in der Verbandsliga verteidigt. Während sie schon dem Spitzenspiel im Februar gegen Plauen-Oberlosa entgegenfiebern, war für den HC Fraureuth im Kellerduell in Leipzig nur wenig zu holen. Es war die vierte...