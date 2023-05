HSG-Team in Aue chancenlos

Im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten BSG Wismut Aue waren die Bezirksliga-Handballer der HSG Sachsenring chancenlos und verloren mit 20:37. Vor allem in der ersten Halbzeit fand die Offensive der Westsachsen kaum Lücken in der gegnerischen Abwehr oder scheiterte an den erfahrenen Torhütern der Erzgebirger. Diese boten auch auf dem...