HSG-Teams fliegen aus Bezirkspokal

In der ersten Runde ist schon Schluss. Für die Teams der HSG Sachsenring standen bereits am Wochenende die ersten Pflichtspiele im Handball-Bezirkspokal auf dem Programm, die aber keine Erfolge brachten. Die Frauenmannschaft, die in der 1. Bezirksklasse spielt, verlor gegen die den BSV Limbach-Oberfrohna (Bezirksliga) klar mit...