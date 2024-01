Jahresabschluss auf der Kegelbahn

Der SV Vorwärts Zwickau hat das Sportjahr 2023 mit einem geselligen Kegelabend ausklingen lassen. Vorstandsmitglieder, Übungsleiter und Sportler fanden den Weg auf die Kegelbahn an der Neuplanitzer Straße. 20 Wurf in die Vollen standen auf dem Plan und sorgten für viel Spannung. In der Frauen-Konkurrenz setzte sich dabei Evelyn...