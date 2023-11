"Jetzt müssen wir die drei Punkte mitnehmen"

In der Punktspielrunde der Futsal-Bundesliga kommt es am Samstag zur Neuauflage des Finales der vergangenen Saison. Die Gastgeber aus Hohenstein-Ernstthal erwarten gegen Jahn Regensburg ein hitziges Duell.

Am Samstag ab 16 Uhr heißt es im HOT-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal wieder einmal HOT 05 Futsal gegen SSV Jahn Regensburg. Bisher liefen diese Heimspiele aus Sicht der Gastgeber nicht wie gewünscht: In der vergangenen Saison ließen die Westsachsen beim 1:1 in der Hauptrunde bereits Punkte liegen und verloren später am Ende...