Jugendteam verliert zum Bundesligastart

Die A-Jugend-Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben zum Start in die Vorrundenphase der Bundesliga eine Niederlage hinnehmen müssen. Gegen den Berliner TSC hieß es am Sonntagnachmittag 19:24 (11:15) aus Sicht der Westsächsinnen. Nur in der Anfangsphase lag Zwickau vorn, danach übernahm Berlin mehr und mehr das Kommando....