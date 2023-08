Junger Stürmer ragt bei klarem Sieg heraus

Die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau haben ihren Pflichtspielauftakt in die Saison 2023/24 am Samstag souverän gemeistert. Die Westsachsen gewannen beim ebenfalls in der Landesklasse spielenden SC Hartenfels-Torgau in der ersten Runde des Landespokalwettbewerbs klar 5:1 (1:1). "Es war ein guter Test vor den Punktspielen,...