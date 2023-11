Juniorteam belohnt sich nicht für Aufholjagd

Handball: BSV II verliert Drittligaspiel in Frankfurt

Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau II warten in der 3. Liga der Frauen weiterhin auf den ersten Auswärtspunkt. Im Nachholspiel am Mittwochabend beim Frankfurter HC schien bis zum 26:27 aus Zwickauer Sicht (56.) alles drin. Doch am Ende setzten sich vor fast 400 Zuschauerinnen doch die Gastgeberinnen mit 31:27 durch.