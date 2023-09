Kart-Masters erlebt in Mülsen Finale

Trocken und nicht so warm wie im Juli - die Bedingungen für den zweiten Stopp des ADAC Kart Masters am Wochenende in der Mülsener Arena E dürften perfekt werden. Eine Woche nach dem Ostdeutschen ADAC-Kart-Cup macht die zweite Liga nach der Deutschen Kart-Meisterschaft für ihr Saisonfinale erneut in Westsachsen Station. Am...