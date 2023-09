Kartserie erlebt ihr Finale in Mülsen

Sein Saisonfinale erlebt der Ostdeutsche ADAC-Kart-Cup am Wochenende in der Mülsener Arena E. Nachdem die Rennserie bereits im Sommer in Westsachsen gastierte, macht sie nun erneut Station in Mülsen. Am Samstag steht zunächst ein freier Trainingstag auf dem Programm, der aber nicht zur offiziellen Veranstaltung zählt. Am Sonntag...