Krasse Sprünge und mehr: Was ein kleines Bike-Spektakel in Westsachsen so groß macht

2000 Zuschauer waren im Vorjahr zum Wettkampf der Freestyle-Mountainbiker auf die "Dirt Wies" nach Marienau gekommen. Zur 10. Auflage am Wochenende wird sogar noch mehr geboten.

Auf der "Dirt Wies" in Marienau geht es am Wochenende hoch hinaus: Wenn 24 Profis aus der Freestyle-Mountainbiker-Szene auf der Anlage im Ortsteil von Mülsen um WM-Punkte kämpfen, werden sie in bis zu acht Metern Höhe ihre Tricks zeigen. Kein Wunder, dass das Spektakel im Vorjahr 2000 Zuschauer anlockte. In diesem Jahr könnte der damalige...