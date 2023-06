Kreispokal: Großer Finaltag für junge Kicker

Ausgelassener Jubel auf der einen Seite, große Enttäuschung auf der anderen: Dieses Szenario war am vergangenen Samstag auf dem Sportplatz des FC 02 Zwickau in dreifacher Ausführung zu erleben. Im Fußball-Kreispokal des Kreisverbandes Zwickau gingen die Finals der D-, C- und B-Junioren über die Bühne. "Es war das größte Ereignis...