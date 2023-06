KSV-Team hofft auf Play-off-Teilnahme

Das Herrenteam des KSV Glauchau wird am Wochenende zum 3. Spieltag der Kanupolo-Bundesliga in Berlin in die Boote steigen. Ausgerichtet wird der Spieltag von den KSV Havelbrüdern (Berlin-Spandau). Die Glauchauer treffen auf den RSV Hannover, RKV Berlin, KCNW Berlin, KSV Havelbrüder Berlin und den ACC Hamburg. Ziel für den KSV ist...