Kugelstoßer krönt Titel mit Bestweite

Leichtathletik: Zwickauer knackt 17-Meter-Marke

Shaun-Paul Fritzsche vom SV Vorwärts Zwickau hatte bei den Mitteldeutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathletik-Jugend am Samstag in Erfurt doppelten Grund zur Freude. Er gewann in der Altersklasse U 20 nicht nur die Goldmedaille, sondern krönte diesen Erfolg mit seinem ersten Stoß über die 17-Meter-Marke. Im vierten...