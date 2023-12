Lea Quaas bei Abstimmung dabei

Turnerin Lea Quaas aus Leubnitz gehört zu den Kandidatinnen bei der Wahl der Turnerinnen des Jahres des Deutschen Turner-Bundes. Die 18-Jährige, die beim ESV Lok Zwickau die Grundlagen für ihren Weg an die Sportschule in Chemnitz legte, gewann im Juli etwas überraschend ihren ersten Deutschen Meistertitel. Beim Wettkampf in...