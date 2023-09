Lehrreiches Turnier für RB Zwickau

Ohne einen Sieg sind die Rollstuhlbasketballer aus Thüringen zurückgekehrt. Für den Trainer war das aber zweitrangig. Was die Gründe dafür sind.

Es gibt noch viel zu tun. So lautet das Fazit der Zwickauer Rollstuhlbasketballer nach dem Vorbereitungsturnier der Thuringia Bulls am Wochenende in Elxleben. Beim 1. Funke Cup erwartete den Bundesligaaufsteiger RB Zwickau neben dem Gastgeber und amtierenden Deutschen Meister mit Hannover United ein weiterer Titelaspirant....