Letzte Chance auf Klassenerhalt

Die SG Meerane 02 (8. Platz/0:18 Punkte) tritt in der Badminton-Sachsenliga am Samstag zweimal auswärts an. Zunächst ab 10 Uhr beim TSV BW Röhrsdorf (6./5:13), danach ab 15 Uhr beim BV Marienberg (7./5:13). Gegen die unmittelbare Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt ist die SG zum Punkten verpflichtet, denn andernfalls "ist...