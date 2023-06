Letztes Spiel wird für Landesklasse-Teams zur Kür

Der letzte Spieltag in der Fußball-Landesklasse West verspricht für die westsächsischen Teams nur noch wenig Spannung. So kann Aufsteiger SV Blau-Gelb Mülsen am Sonntag ab 15 Uhr sehr entspannt in die Heimpartie gegen die SG Neukirchen gehen und theoretisch schon vor dem Anpfiff feiern. Denn mit dem Sieg in der Vorwoche in...