Lichtenstein wird auswärts gefordert

In der Volleyball-Regionalliga wartet nach dem 3:0-Pflichtsieg gegen die Volley Juniors Thüringen nun ein ganz anderes Kaliber auf die Frauen von Fortschritt Lichtenstein. Am Sonntag, 11 Uhr sind sie bei Lok Engelsdorf zu Gast. Was dort möglich ist, vermag Trainer Sascha Grieshammer in der Anfangsphase der Saison noch nicht so...