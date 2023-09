Lösbare Aufgabe für Lok im Pokal

Die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau haben in der zweiten Runde des Sachsenpokals Heimrecht. Sie erwarten am Sonntag, 15 Uhr im Sportzentrum Marienthal den Liga-Rivalen vom SC Syrau. Die Vogtländer sind in der Landesklasse Aufsteiger und haben in der Vorwoche mit dem 3:2 gegen Auerhammer ihren ersten Dreier auf...