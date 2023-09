Lok-Athlet läuft aufs Podest

Günter Thieme vom ESV Lok Zwickau ist beim Sri Chinmoy Friedenslauf in München Zweiter seiner Altersklasse geworden. Bei dem Lauf über sechs Stunden kam der 56-Jährige auf eine Distanz von 59,495 Kilometern, was gleichbedeutend mit Rang 18 in der Gesamtwertung war. "Es war eine Hitzeschlacht. Viele Läufer sind frühzeitig...