Lok fährt zum besten Aufsteiger

Mit einer Bilanz von vier Siegen und einem Unentschieden nimmt Spitzenreiter ESV Lok Zwickau (12:3 Tore/13 Punkte) am Sonntag, 15 Uhr sein sechstes Saisonspiel in der Fußball-Landesklasse in Angriff. Es geht zum Tabellenfünften und Aufsteiger FSV Limbach-Oberfrohna (11:5/8). Die Limbacher gewannen zuletzt in Schneeberg klar mit...