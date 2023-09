Lok gegen Vorletzten in Favoritenrolle

Fußball-Landesklasse: Mülsen spielt im Vogtland

Spitzenreiter gegen Vorletzter: Wenn der ESV Lok Zwickau (10 Punkte) in der Fußball-Landesklasse am Sonntag, 15 Uhr den SV Auerhammer (1) erwartet, sind die Rollen klar verteilt. Auch die Ergebnisse der Vorjahre machen Zwickau zum Favoriten: In der Vorsaison gewann die Lok-Elf ihr Heimspiel gegen die Erzgebirger 7:1, im Jahr zuvor...