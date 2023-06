Lok-Junioren steigen in die Landesliga auf

Die A-Junioren des ESV Lok Zwickau stehen als Aufsteiger in die Fußball-Landesliga fest. Die Entscheidung am Wochenende hatte sich die Mannschaft von Trainer Marcel Jagals aber etwas anders vorgestellt. Nach dem 3:3 im Relegations-Hinspiel beim FC Grimma fieberten die Jungs und der Verein einem erfolgreichen Rückspiel am Sonntag...