Lokalmatadoren trotzen Großmeister drei Remis ab

150 Jahre Schach in Glauchau - zum Anlass dieses Jubiläums rauchten in der Großen Kreisstadt durchaus auch die Köpfe. Und das nicht nur wegen des organisatorischen Aufwands zu diversen Festveranstaltungen. Denn auch beim Simultan-Wettkampf war am Wochenende höchste Konzentration gefordert. Der Glauchauer Schachclub (GSC) lud sich als Gegner...