Madjovska führt BSV Sachsen Zwickau zu hochwichtigem Sieg in Handball-Krimi

Der BSV Sachsen hat Solingen-Gräfrath denkbar knapp mit 29:28 bezwungen und wichtige zwei Punkte im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga der Frauen eingefahren.

Die Handballfrauen des BSV Sachsen Zwickau haben den Abstiegsgipfel gegen Solingen-Gräfrath gewonnen. In einem wahren Krimi siegte die Mannschaft von Cheftrainer Norman Rentsch am Sonnabendabend knapp mit 29:28 (16:15) und hielt den Gegner in der Bundesligatabelle auf Distanz. Nach dem Abpfiff kannte die Freude bei den Gastgeberinnen, die mit Lea...