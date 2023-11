Männerteam grüßt weiter von der Tabellenspitze

Handball-Bezirksliga: HC Fraureuth setzt sich in Oelsnitz 33:29 durch - Steigerung nach dem Seitenwechsel

Nach dem knappen Sieg in der Vorwoche gegen Grubenlampe II führte der Weg des HC Fraureuth in der Handball-Bezirksliga zum heimstarken TSV Oelsnitz, wo ein 33:29 (15:16)-Sieg gelang. Damit verteidigten die Schützlinge von Trainer Gerd Jüngling die Tabellenführung. Zunächst taten sich die Gäste jedoch schwer. "Wie so oft...