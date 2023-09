Meerane patzt gegen das Schlusslicht

In der Fußball-Landesklasse West hat der Meeraner SV am Sonntagnachmittag gegen Schlusslicht VfB Annaberg beim 1:1 (0:0) gepatzt. Die Gastgeber sahen schon wie die sicheren Sieger aus, kassierten in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleichstreffer. Für die Erzgebirger war es der erste Punktgewinn in dieser Saison. Einen 3:2...